Polícia Civil de Botucatu apreende peças furtadas de veículos

Operação realizada por policiais civis da Delegacia Seccional de Botucatu, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia Seccional de Franco da Rocha, apreendeu nesta quinta-feira (15), na cidade de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, peças que podem ter sido furtadas de caminhões e coletivos em Itatinga e Porangaba, região de Botucatu, avaliadas em mais de R$ 20 mil cada. Um suspeito do crime, de 40 anos, foi identificado e segue sob investigação.

De acordo com o registro policial, após investigações e monitoramento, e com mandado de busca em mãos, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Itatinga e Delegacia Secional de Botucatu e policiais civis do GOE de Franco da Rocha abordaram o investigado quando ele chegava em sua casa em um Fiat Ideia.

No veículo, os agentes encontraram tacógrafos, módulos e painéis que haviam sido furtados durante a madrugada na cidade de Buri. Na residência do suspeito, foram localizados mais um tacógrafo, módulo e painel de veículo. A suspeita é de que a peça possa ter sido retirada recentemente de veículos na região de Botucatu.