Funcionários de empresa abandonada começam a receber benefícios

O Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bauru e Região (Metal Bauru) informa que os 38 trabalhadores e trabalhadoras da Inovarte, uma empresa do ramo da comunicação, localizada em Pirajuí (56 km de Bauru), já começaram a receber os valores do seguro-desemprego e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme liminar obtida no último dia 23 de abril. Eles são representados na ação coletiva movida pelo sindicato.

A decisão liminar foi proferida pela juíza do Trabalho Ellen Zoraide Mondolo Juca e representou uma vitória da categoria, garantindo medidas essenciais para a sobrevivência das famílias dos trabalhadores, que estavam sem respaldo desde a paralisação repentina das atividades da empresa e o desaparecimento de seus proprietários.

Segundo Jorge Moura, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de Bauru e Região, essa é a primeira conquista judicial do grupo de 38 trabalhadores, e reforça que a ação judicial movida pelo sindicato continua em andamento. O objetivo principal é responsabilizar judicialmente os proprietários da empresa pelos débitos trabalhistas deixados após o sumiço repentino do empresário e da família. O Metal Bauru continuará na defesa dos direitos desses trabalhadores que foram afetados, lembra Moura.