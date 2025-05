Polícia Rodoviária prende homem com carro roubado na Rondon

A Polícia Rodoviária de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) prendeu, nesta sexta-feira (16), um homem que dirigia um Gol preto pelo quilômetro 246 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do bairro Cohab 1. O veículo tinha queixa de roubo ocorrido em Ibitinga, no mês passado, como apontou o sistema de Muralha Digital, operado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu. As informações são do portal Acontece Botucatu.

Segundo a Polícia Militar, as equipes conseguiram abordar o carro ainda na rodovia. O motorista foi preso em flagrante, e o veículo foi apreendido para devolução ao proprietário. Ainda de acordo com a PM, o condutor tem passagens pela polícia por roubo, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículos e associação criminosa — crimes cometidos no estado do Paraná. Ele estava em liberdade provisória no momento da abordagem.