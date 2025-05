Sérgio Alcarria estreia com 'Quando os destinos se cruzam

O autor Sérgio Alcarria lança seu primeiro romance, 'Quando os destinos se cruzam', nesta sexta-feira (16), às 17h, na Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro de Bauru. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Aos 48 anos, Sérgio Alcarria estreia no mundo editorial com uma obra marcada por reflexões sobre a vida, o amor e os encontros que transformam destinos. Formado em Administração e pós-graduado em Gestão Empresarial, o autor nutre desde a adolescência um profundo apreço pela música, poesia e literatura — paixões incentivadas ainda nos tempos de escola, no Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração, em Agudos, e depois no Colégio Técnico Industrial (CTI) da Unesp de Bauru.

Apesar de ser sua primeira publicação oficial, Alcarria já acumula um acervo pessoal de poesias, letras de músicas e outros textos, que aguardam o momento certo para chegar ao público.