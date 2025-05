Banda Bebé Pacheco e Ubandu lança clipe

"Essa composição nasceu como um sopro em meu ouvido. Era a última faixa do disco, ainda sem um tema ou qualquer indício de inspiração. Pedindo auxílio aos ancestrais que sei me acompanham, a composição veio como uma luva no arranjo em que eu e Adriano Martins, diretor musical da banda, havíamos criado no mesmo dia. Então, como forma de contar a história de milhares de Aparecidas que vivem no Brasil, das mulheres que se desdobram para criar seus filhos e ajudar a comunidade, agarradas à sua fé - um dos únicos pilares que não as abandona durante sua jornada árdua - que essa narrativa nasceu. Ao mesmo tempo que se faz uma denúncia, é também uma homenagem à minha avó e todas essas mulheres que se reconhecem nessa história."

O clipe foi gravado na casa da própria Aparecida, personagem que inspirou a narrativa da música e avó materna de Bebé Pacheco. A casa está situada na Vila Falcão, território que se entrelaça com a própria história da cidade. Bebé, cantora e compositora, compartilhou um pouco sobre a criação do projeto:

A banda Bebé Pacheco e Ubandu lançou o videoclipe da música "Aparecida", faixa do álbum Brechó (2023). Disponível no YouTube, o clipe apresenta a rotina da personagem Aparecida - trabalhadora doméstica, benzedeira e mãe de cinco filhos - devota da santa que carrega o mesmo nome, representando tantas brasileiras que enfrentam a vida agarradas à fé.

A Vila Falcão abriga espaços de grande relevância histórica, como o Estádio Alfredo de Castilho (Esporte Clube Noroeste), a lendária Panela de Pressão (sede do Bauru Basket), a escola de samba Mocidade Unida da Vila Falcão (campeã do Carnaval 2025) e a Paróquia São Benedito (igreja dedicada ao santo negro que representava a população do bairro).

Com influências do afrobeat, a música "Aparecida" ganha uma interpretação visual que complementa a mensagem da obra. O projeto, realizado com apoio da Lei Paulo Gustavo, também promoveu a exibição do videoclipe seguida de um bate-papo na Escola Estadual Ernesto Monte, com participação de Bebé Pacheco, Adriano Martins e da pesquisadora Meiriane Jordão.

