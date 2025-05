Jaú: técnico de enfermagem é homenageado

O técnico de enfermagem de Jaú (47 quilômetros de Bauru) Irineu Aparecido da Rocha, 61 anos, será homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) nesta sexta-feira (16), durante sessão solene do Dia Estadual do Trabalhador da Saúde.

Irineu representa o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Jaú e Região (Sindsaúde) e estará ao lado de colegas que fazem parte de outros sindicatos filiados à Federação Paulista da Saúde, responsável por cerca de 800 mil trabalhadores da categoria no estado. Ele dedicou 43 anos à profissão e atuou em quatro hospitais. Irineu se aposentou em 2024, aos 60 anos. Ele tem como hobby corridas de rua e participa de maratonas internacionais.