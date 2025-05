Jaú fará mutirão para recolher lixo eletrônico

Neste sábado (17), das 8h às 17h, Jaú (47 quilômetros de Bauru) fará mutirão para recolher lixo eletrônico no Beco (Praça do Centenário) por meio de parceria entre prefeitura, Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) e Unoeste. O descarte será no formato drive thru, o que permite que a pessoa não saia do carro.

Durante o evento, será possível destinar corretamente eletroeletrônicos e eletrodomésticos, como fones de ouvido, celulares, computadores, televisores, micro-ondas e geladeiras. Quem participar concorrerá a prêmios, como bicicletas, sorteadas pela Abree. Além disso, alunos da Unoeste irão oferecer serviços de saúde de forma gratuita.