ABDA conquista 301 medalhas no 4º Torneio de Natação

O Evento contou com a presença de 373 atletas de 13 de entidades. O time ABDA participou com 218 atletas das categorias mirim à sênior. No comando da equipe, estavam todos os profissionais da natação da ABDA.

O time ABDA conquistou 301 medalhas, sendo 127 de ouro, 100 de prata e 74 de bronze.

Os Torneio Regionais além de difundir, integrar e apurar o nível técnico da natação regional também servem para obtenção de índices para os campeonatos estaduais e nacionais de categorias.

Esse foi o último Torneio Regional do primeiro semestre, da 3ª Região. "Serviu para nossos atletas da categoria petiz (11 e 12 anos) fazerem suas melhores marcas, para entrar bem balizados no Campeonato Paulista Petiz que, no primeiro semestre, é realizado na piscina curta, ou seja, de 25 metros. Com o final do primeiro semestre chegando, estamos nos ajustes finais do time para os campeonatos estaduais e nacionais. O time da categoria júnior (17 a 19 anos) essa semana está na cidade de Recife (PE), para competir no Campeonato Brasileiro Júnior", explicou o técnico Cristiano Maurício (Max).