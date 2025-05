TCE aprova com ressalvas contas da Cohab de 2023 após 2 rejeições

O Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) aprovou com ressalvas, em julgamento no último dia 13, as contas de 2023 da Companhia de Habitação Popular de Bauru (Cohab). É o primeiro balanço julgado regular desde o início do ataul governo municipal, em vitória do então presidente da empresa de economia mista Everson Demarchi - hoje titular da Secretaria de Finanças.

A sentença, assinada pelo auditor e conselheiro substituto Josué Romero, acolhe os argumentos da Cohab de que houve avanços para mitigar o cenário negativo enfrentado pela companhia, cuja dívida global supera R$ 2 bilhões.

Neste caso, pesou para a aprovação das contas as mudanças implementadas por Demarchi que incluem mudança no estatuto da Cohab e um plano de ações estratégicas a fim de evitar ainda mais a deterioração da empresa de economia mista.