Ex-comissionada diz ter levado bens públicos à igreja dos Rosim

Segundo ela, foram levados um freezer duas portas, máquina de lavar louças, aspirador de pó e dois aparelhos de televisão, objetos doados pela Polícia Civil após terem sido apreendidos pela corporação. Eles teriam sido encaminhados a uma edícula aos fundos do antigo prédio da Mipe, na rua Maria José Cordovil de Souza - a igreja hoje está situada na Zona Sul, na rua Joaquim da Silva Martha.

Quem levou os eletrodomésticos foi um motorista chamado Moacir que, segundo Damaris, já morreu - ela disse ter contato com os familiares dele. No local, conta, ambos foram recebidos por Dozimar Rosim, pai de Suéllen, e uma mulher chamada "Marcinha", que seria irmã de Lúcia Rosim.

Damaris exibiu o que seria uma conversa de Whats com Lúcia Rosim do dia 21 de março de 2022. "Bispa, bom dia. O senhor do carreto vai vir às 9h. Tem alguém lá para receber?", indagou a então assessora às 8h34. A então presidente do Fundo encaminhou o endereço às 9h10. Às 9h16, Damaris diz "estamos indo", ao que Lúcia responde "Ok o porão do fundo vai estar aberto a Marcinha cá moço do projeto vai receber (sic)".