Mais segurança para SP: Polícia Penal chega a 100 dias

No último dia 11, a Polícia Penal do Estado de São Paulo completou 100 dias de existência, marcando um importante fortalecimento do sistema penitenciário e reconhecendo a relevância estratégica dessa força para a segurança pública e o combate ao crime organizado.

Como primeiros dirigentes da Polícia Penal, assumimos com honra e responsabilidade esse desafio. A nova força policial, composta por aproximadamente 26 mil homens e mulheres, será reforçada com um concurso para a seleção de 1.100 policiais penais, que deverão ter nível superior completo. Novos uniformes e grafismos das viaturas consolidam a nova imagem institucional.

A Tríade da Segurança Institucional: Física, Procedimental e Dinâmica: entre as prioridades para 2025 e 2026 está o reforço da segurança dinâmica nas unidades, com ações articuladas de inteligência. Desde 2008, o sistema prisional paulista adota os princípios de segurança dinâmica, aliando inteligência penitenciária, adequação do espaço físico e procedimentos padronizados de segurança e ampliação do diálogo com outras polícias.

O trabalho de inteligência da Polícia Penal de São Paulo é referência para outras forças de segurança, incluindo o Exército Brasileiro, o Ministério Público, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Agência Brasileira de Inteligência e o Poder Judiciário.