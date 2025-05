Polícia apreende R$ 700 mil em anabolizantes vendidos ilegalmente

Durante as investigações, as equipes apuraram que o suspeito, na verdade, residia em um imóvel no Jardim Cila Bauab, onde também armazenava e comercializava os anabolizantes.

De acordo com informações da Polícia Civil, a Dise recebeu denúncias informando que o comércio ilegal dos produtos seria realizado por um morador do Jardim Padre Augusto Sani.

"As investigações esclareceram que o autor usava de nome fictício para tentar se afastar do radar da polícia, e as negociações ocorriam via aplicativo de mensagem", revela, em nota.

Nesta quinta, policiais civis da Dise cumpriram mandado de busca no endereço do investigado e localizaram grande quantidade de anabolizantes, que totalizaram cerca de R$ 700 mil.

Questionado, segundo a polícia, o homem admitiu a venda ilegal das substâncias e foi preso em flagrante. "Foi localizada contabilidade indicando essa atividade, informações confirmadas com a análise do conteúdo do seu aparelho celular, ao qual foi autorizado acesso", informa a corporação.