Idoso de 81 anos é resgatado em mata após 4 dias desaparecido

Barra Bonita - Um idoso de 81 anos, morador de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), que estava desaparecido desde a manhã do último domingo (11), foi resgatado nesta quinta-feira (15), bastante debilitado, em uma área de mata no município. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital e Maternidade São José, onde permanece sob cuidados médicos.

O homem saiu de casa dizendo que iria até uma agência bancária no Centro da cidade, mas não retornou e nem deu mais notícias. Familiares registraram boletim de ocorrência (BO) comunicando o desaparecimento dele e fizeram publicações em redes sociais para tentar localizá-lo.

Com base em imagens de câmeras de segurança, a polícia descobriu que o idoso havia ingressado em uma área de mata e o helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) de Bauru foi acionado para auxiliar nas buscas. Na manhã desta quinta, a equipe da aeronave conseguiu visualizá-lo.