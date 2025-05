Bauru: durante operação em ferros-velhos, objetos são apreendidos

Durante operação integrada realizada nesta quinta-feira (15) em ferros-velhos de Bauru com o objetivo de coibir a receptação de cabos furtados, foram apreendidos diversos objetos reconhecidos por representante de concessionária de energia elétrica para a averiguação da procedência. Alguns estabelecimentos também foram notificados por equipes da Prefeitura de Bauru por irregularidades administrativas.

As diligências foram feitas por 50 integrantes da Polícia Militar (PM), por meio do 4.º Batalhão de Caçadores, policiais civis do Setor de Investigações Gerais, representantes da CPFL e das empresas de telefonia Vivo e Claro e servidores das Secretarias de Planejamento (Seplan), do Meio Ambiente (Semma) e da Saúde. No total, 11 estabelecimentos que comercializam sucata na cidade foram fiscalizados.

Fiscais da Seplan foram responsáveis por sete notificações relacionadas à falta de documentação e de livro caixa de controle de entrada e saída de materiais. A Semma aplicou outras cinco notificações em razão de irregularidades ambientais, como a existência de resíduos de queimadas e sem licença ambiental. Já as equipes da pasta da Saúde orientaram proprietários de dois comércios vistoriados.