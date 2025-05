Bauru: polícia investiga se homem preso por tráfico alugava armas

Equipes da Polícia Civil realizaram, nesta quinta-feira (15), duas prisões em bairros distintos de Bauru. Na Vila Falcão, foi capturado T.W.D.C.M., de 32 anos. Reincidente no tráfico de drogas, ele estava com mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime. Já no Jardim Bela Vista, E.B.F., também de 32 anos, foi preso não apenas por tráfico de drogas, mas por outras condutas criminosas. Segundo a polícia, havia indícios de que ele atuava ainda na negociação e aluguel de armas de fogo.

Na residência do suspeito, os agentes encontraram um revólver inoxidável calibre 38, municiado e com numeração intacta, além de outras 10 munições do mesmo calibre. O investigado não possuía porte nem registro da arma, o que resultou na prisão em flagrante pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Durante o cumprimento do mandado de busca, os policiais encontraram, ainda, uma motocicleta com sinais identificadores adulterados em posse do suspeito T.W.D.C.M.