Bauru: DIG apreende adolescente envolvido em sequestro-relâmpago

Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), apreenderam na manhã desta quinta-feira (15), em Bauru, o adolescente de 17 anos apontado como coautor do sequestro-relâmpago de uma mulher de 58 anos, ocorrido na avenida José Vicente Aiello, no Parque das Nações. O crime aconteceu por volta das 20h30 do dia 7 de abril deste ano.

Com o jovem, na casa dele, na Vila Falcão, os investigadores apreenderam um celular com queixa de roubo. A apreensão provisória havia sido decretada pela Justiça. O comparsa dele, um adulto de 20 anos, já havia sido preso no último dia 8 deste mês, conforme informou o delegado Marcelo Goes, titular da 1.ª DIG.

