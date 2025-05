Carros batem em cruzamento da Vila Antártica em Bauru 

Um Volkswagen Golf e um Hyundai HB20 colidiram na manhã desta quinta-feira (15), no cruzamento da rua Primeiro de Agosto, entre as quadras 13 e 14, com a rua Paes Leme, na região do Cemitério da Saudade, na Vila Antártica. O trecho exige atenção e cautela redobrada dos motoristas às quintas, devido à interdição da rua Ezequiel Ramos, via paralela onde ocorre, semanalmente, a feira livre do bairro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento médico, mas os ocupantes dos automóveis recusaram encaminhamento ao hospital. A Polícia Militar também esteve presente no local para registro da ocorrência.