Festival Cria Bauru: fim de semana com eventos especiais

A 4ª edição do Festival Cria Bauru terá dois eventos especiais neste fim de semana. No sábado (17), o público poderá participar do Cria no Horto - experiências imersivas com o Cerrado, a partir das 18h, no Horto Florestal de Bauru. A programação inclui instalações sensoriais, cinema ao ar livre e uma exposição itinerante. A organização alerta que os portões do local serão fechados às 19h.

Já no domingo (18), o Bosque do Geisel será palco do Geisel Cria, com início às 14h. As atrações incluem a exposição itinerante do festival, ações voltadas à saúde, brincadeiras para crianças, brinquedos infláveis, atividades esportivas, biblioteca móvel e apresentação da Bateria Naumteria.

As atividades, que haviam sido adiadas haviam sido adiadas por conta chuvas, continuam gratuitas e abertos para todos os públicos.