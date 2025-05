Moradores do Sani receberão certidões de regularização em Jaú

Neste sábado (17), a Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru), através da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico (SHPU), realiza a cerimônia de entrega das certidões de regularização fundiária para 683 famílias do Jardim Padre Augusto Sani que aguardam o processo de legalização de seus imóveis há quase trinta anos.

O evento terá início às 9h e será realizado no Ginásio de Esportes "Dr. Neves". "Esse é um trabalho realizado por determinação do prefeito Ivan Cassaro e que tem como objetivo transformar o sonho de milhares de moradores em realidade", salientou a administração municipal, em nota.

"O processo, realizado pela SHPU ao longo dos últimos meses, resolve demanda histórica da cidade. Agora, os lotes serão titulados em nome dos atuais ocupantes/beneficiários, sem nenhum custo para os moradores, a exemplo do que foi realizado no Jardim Orlando Ometto no ano passado".