Projeto endurece as regras contra maus tratos de animais em Bauru

Um projeto de lei (PL) apresentado nesta semana pelo vereador Júlio César (PP) endurece regras e punições contra a prática de maus tratos a animais em Bauru.

O texto prevê uma série de alterações numa lei de 2017 que disciplina o tema - segundo o parlamentar, as mudanças visam "dar mais clareza na aplicação e cumprimento da lei já existente, bem como maior efetividade e respaldo aos servidores no ato da fiscalização".

O PL amplia, por exemplo, o rol de situações consideradas abusivas aos animais. A começar pelo ambiente a que eles estão expostos: se aprovado, locais com "temperatura, luminosidade e ventilação incompatíveis com as suas necessidades" também serão classificados como ato que atente contra a saúde dos animais.