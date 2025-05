Fim da picada é a cegueira de alguns

Impressionante que, mesmo depois de tudo o que já foi comprovado, mostrado, identificado e exposto, ainda existem pessoas acreditando cegamente em Jair Bolsonaro. Seria o caso de perguntar a estes: em que país vocês vivem? Assistem e leem o quê? Qual o meio de informação onde buscam se manter no mínimo cientes do que se passa no país? Com que tipo de gente andam? Fico a matutar tudo isto após ler a última missiva do Roberto "general" Macedo, publicada no JC em 14/05. É muita desinformação junta no mesmo texto, algo que, além de tendencioso, prega falácias e repete mentiras. Macedo, mesmo depois de tudo o que já se sabe sobre o desfalque aos aposentados, quando até as pedras do reino mineral sabem ter tudo se iniciado no governo de Jair Bolsonaro e só gente ligada a ele fez a falcatrua funcionar, tem a pachorra de acusar o presidente Lula, o que investigou e escancarou tudo, estancando a derrama de grana para os cofres dos mesmos de sempre, todos com ligação umbilical ao bolsonarismo.

Nada do que afirma em sua longa carta se sustenta. Ele, como se sabe, detesta Lula, mas deveria, munido pelo bom senso, que pelo visto não possui, admitir que o país comandado por Lula é bem diferente do onde nos enfiava o ex-presidente. Imaginem o isolamento onde estaríamos hoje enfurnados, roubalheira generalizada para os seus, calando até o hoje eficaz e preciso STF. Pessoas como ele caem no descrédito pela somatória de baboseiras repetidas e sem respaldo comprobatório. Ao banalizar o debate, com a prosopopeia de quem em 8/1 não houve tentativa de golpe, ele defende mais uma vez o indefensável, praticamente preso no prosseguimento do montante de provas acumuladas contra todos aqueles que, por pouco não implantaram no país uma ditadura, a da burrice e propiciando ao país um atraso de difícil conserto. Quando vemos Lula hoje na China, com todos os acordos feitos, os benefícios para o Brasil, algo inimaginável com os EUA de Trump, não existe como negar: conseguimos superar a destruição e dilapidação. Pregar a Anistia neste momento é de um retrocesso, onde se apoia a recondução do país para o triste momento dos quatro anos onde o capitão, por pouco, não destrói nosso país.

É mesmo o fim da picada continuar de olhos fechados e apoiando o lado mais pérfido de nosso espectro político. Inacreditável, mas explicável. Ninguém age assim desconhecendo o que de fato acontece. Já passamos do período de pessoas agindo por desconhecimento do que de fato ocorre. Só existe uma hipótese e no caso do Macedo, se confirma, é golpista, bolsonarista, fundamentalista, negacionista, privacionista, direitista e cegamente assim continuará sua triste caminhada. Acredito na recuperação humana, mas quando a doença atinge um grau muito elevado, temo ser caso perdido. Alguns, como ele, já se transformaram em caso para anedotas.