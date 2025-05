A voz da luz que não se cala

Divaldo não foi apenas um nome no Espiritismo. Foi um farol. Nascido em 1927, na Bahia, ele atravessou quase um século levando consolo, esperança e fé. Psíquico. Educador. Humanista. Fundador da Mansão do Caminho — que acolheu milhares de crianças e famílias —, ele praticou o amor em sua forma mais concreta: o da caridade sem distinção, o do auxílio sem julgamento, o da escuta generosa. Divaldo falava. E multidões ouviam.

Com mais de 600 obras psicografadas e traduzidas para dezenas de idiomas, Divaldo não falava apenas de doutrina, mas de humanidade. Em tempos de ódio, pregava a tolerância. Em tempos de pressa, nos lembrava da paciência. Em tempos de medo, apontava o caminho da fé. E o fazia com simplicidade. Com aquele sotaque doce do recôncavo baiano. Com aquele olhar que mais parecia saber mais do que dizia — e dizia muito. Não se medem legados pelo número de livros publicados, mas pelas almas tocadas. Divaldo tocou milhões. Na dor, foi consolo. Na dúvida, foi direção. No desespero, foi ponte.

Hoje, o corpo se despede. Mas a luz... A luz que Divaldo Franco acendeu em tantos corações não se apaga. "A morte não é o fim", ele dizia. E hoje repetimos suas palavras como um eco de fé. Pois homens como Divaldo não morrem. Se elevam. E de onde estiver, certamente continuará nos sussurrando certezas, guiando os que choram, inspirando os que ainda têm muito por aprender com sua vida.

Descanse em paz, Divaldo. Você não apenas falou sobre a luz. Você foi a própria luz.