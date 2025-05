Dívida pública estável, com o Produto Interno Bruto (PIB) sendo potencializado, a relação dívida pública bruta com o PIB cairia, tornando o país extremamente atrativo para os investidores internos e externos. A cotação do dólar tenderia a queda, ajudando ainda mais no controle inflacionário.

Esse raciocínio é tão elementar que qualquer estudante na fase inicial do curso de economia, já domina esta lógica, mas não há como entender, considerando tantos técnicos no governo, que não consigam convencer o teimoso presidente Lula que não há como gerar bem-estar no longo prazo com artificialismo econômico.

É claro que sabemos que entre o populismo barato e seguir os fundamentos econômicos, fala mais alto o populismo, o que nos remete a afirmar: ah se o governo Federal fizesse sua parte!