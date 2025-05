Polícia Civil esclarece duas tentativas de homicídio em Bauru

Na ocasião, de acordo com a polícia, ele estava acompanhado de um policial militar de folga que, momentos antes, havia se envolvido em uma confusão com a vítima e outro adolescente em frente a uma adega. "Esse fato não foi comunicado imediatamente para a Polícia Civil. Inclusive, foi registrado como 'atropelamento'", informa a Polícia Civil, por meio de nota.

No primeiro caso, um empresário de 28 anos foi preso temporariamente em sua residência, no Parque Vista Alegre. Segundo a Polícia Civil, ele havia retornado para Bauru recentemente, após viajar para o Estado de Goiás. Investigações da especializada apontaram que, no dia 3 de abril, disparos foram efetuados do interior do veículo dele, um GM Trailblazer, atingindo um adolescente.

Policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, com apoio de equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE), realizaram uma operação na manhã desta quarta-feira (14) e prenderam dois suspeitos de envolvimento em duas tentativas de homicídio registradas em frente a adegas do município, em abril.

"Somente no dia 07/04, com o envio pelo hospital de um projétil extraído da vítima, a Delegacia de Homicídios tomou conhecimento. Assim, a equipe foi para o local e, nas diligências, foram encontrados cinco estojos de pistola e obtidas as imagens da ação criminosa, mostrando que os disparos foram efetuados de dentro do veículo do empresário". O automóvel foi apreendido.

Ainda conforme a Polícia Civil, ao tomar conhecimento das apurações, o PM, que não teve o nome divulgado, se apresentou com advogado e foi ouvido no inquérito, mas negou ter efetuado os disparos. O empresário, que estava em Goiás, teve a prisão temporária solicitada à Justiça e, nesta quarta (14), em depoimento, também negou ter sido o autor do disparo que atingiu o adolescente.

Segundo a polícia, o investigado alegou que não havia se apresentado antes porque foi orientado a “aguardar intimação” e que viajou para Goiás com o objetivo de visitar familiares. "O inquérito, instaurado para apuração de tentativa de homicídio, prossegue aguardando o resultado dos exames pericias em confronto com as imagens obtidas", diz a nota da Polícia Civil.