Lavinia Tagliatella Astolfi

Ocorrido no dia 13/05/2025, aos 93 anos de idade. Viúva do Sr. Zailer Astolfi, deixa os filhos Elaine, Aparecida e Zailer, além de netos e bisnetos. O velório foi realizado no Centro Velatório Reunidas e, em seguida, foi encaminhado para cremação no Crematório Reunidas.