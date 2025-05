Mãe faz BO denunciando que filha sofreu queimaduras em hospital

Jaú - Uma mulher de 27 anos registrou boletim de ocorrência (BO) nesta terça-feira (13) denunciando que a filha, de 4 anos, sofreu queimaduras no corpo durante internação na Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru). O caso, registrado como lesão corporal, será investigado pela Polícia Civil e também é apurado pelo hospital por meio de um procedimento interno.

De acordo com o registro policial, a mãe relatou que a filha foi sedada, intubada e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Jaú no último sábado (10), após passar por atendimento inicial no Pronto-Socorro (PS).

Ela contou que deixou a unidade no domingo (11), por volta das 17h, e quando retornou, na segunda-feira (12), por volta das 7h30, notou marcas de queimaduras no joelho esquerdo e nas proximidades da canela direita da menina.