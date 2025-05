Concurso fotográfico tem premiação total superior a R$ 35 mil

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em São Paulo (Senar-SP) prorrogou as inscrições para o seu Concurso Fotográfico, que agora se encerram em 15 de maio. Com o tema "Cuidando da Terra, Alimentando Vidas", o concurso busca retratar a diversidade e a importância do agronegócio paulista, que engloba desde a produção de alimentos para o Brasil e o mundo até a preservação de áreas nativas e o desenvolvimento de tecnologia de ponta. Podem participar fotógrafos amadores e profissionais residentes em São Paulo, maiores de 18 anos, com até três trabalhos inéditos capturados por câmeras ou celulares.

A comissão julgadora avaliará as fotografias que melhor demonstrarem a harmonia entre sustentabilidade e segurança alimentar nas propriedades rurais do estado. Os participantes concorrerão a uma premiação total superior a R$ 30 mil, distribuída entre os quatro primeiros colocados e o vencedor da votação popular, que também receberão troféus. Além disso, os 30 melhores trabalhos serão exibidos em uma mostra organizada pelo Senar-SP.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online através do formulário disponível no site: https://faespsenar.com.br/