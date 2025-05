Goleiro Fernando Henrique se despede do Noroeste

O goleiro Fernando Henrique não disputará a Copa Paulista Sicredi 2025 pelo Noroeste. O bauruense, que foi um dos líderes do elenco no Paulistão deste ano e vinha treinando com o grupo até então, pediu sua liberação, por empréstimo, para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro por um time de outro estado. O Alvirrubro ainda não informará o destino, pois cabe ao seu novo clube anunciá-lo oficialmente nos próximos dias.

A diretoria do Norusca enfatizou, em nota, que Fernando Henrique deixa o clube com as portas abertas para retornar no Paulistão 2026 e que todos do atual elenco desejam boa sorte e sucesso ao atleta.