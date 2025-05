Bauru: homem invade casa da ex, se exalta contra PM e é preso

Um homem de 31 anos foi preso em Bauru no final da noite desta terça-feira (13), após invadir a casa da ex-namorada, no Jardim Bela Vista, ameaçá-la de morte e quebrar seus pertences. O indiciado também se alterou e investiu contra os policiais militares, que reagiram e o contiveram com uso da força e de algemas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada pela mulher, de 30 anos, por volta das 23h10. No Plantão Policial, a prisão em flagrante do homem foi ratificada, sem concessão de fiança, conforme consta do BO. Em depoimento, a vítima informou que pediu medida protetiva.