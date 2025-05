Homem é preso após furtar fraldas de loja em Bauru

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Bauru, no início da madrugada desta quarta-feira (14), após furtar dois pacotes de fraldas de marcas conhecidas, em um estabelecimento na avenida Getúlio Vargas, na região do Jardim América. Juntos os pacotes estão avaliados em R$ 318,98, conforme registro do BO.

Segundo o documento policial, o homem entrou na loja pouco depois da meia-noite, foi visto por um atendente e pegou as embalagens. Depois, fugiu a pé. Em poucos minutos, uma equipe da PM encontrou o suspeito e o deteve. A testemunha o reconheceu, e o indivíduo permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.