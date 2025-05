Casal reage a assalto e mata ladrão após luta corporal em Bauru

Um homem e uma mulher, ambos de 30 anos, reagiram a um roubo em Bauru, na noite desta terça-feira (13), e mataram o assaltante com o gargalo de uma garrafa de vidro quebrada usado por ele próprio para ameaçar o casal. O fato ocorreu por volta das 21h30, na avenida Doutor Marcos de Paula Raphael, no Mary Dota. A Polícia Civil registrou o caso como roubo tentado e homicídio consumado, mas em circunstância de legítima defesa.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), uma equipe da Polícia Militar foi acionada até o local pelas vítimas e encontrou o casal ensanguentado e em estado de choque. O homem e a mulher relataram que conversavam no interior de um carro estacionado, quando o ladrão, aparentando cerca de 30 anos, abriu a porta do veículo e os ameaçou com o objeto cortante. O criminoso anunciou o assalto e exigiu os pertences de ambos.

Ainda de acordo com o BO, o casal saiu do carro e entrou em luta corporal com o assaltante, o que resultou em ferimentos nos dois, inclusive no rosto, e na morte do indivíduo, que até o momento não foi identificado. Ele não portava documentos pessoais.