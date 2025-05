Sinfônica Municipal faz hoje homenagem às mães

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, promove nesta quarta-feira (14), às 20h, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', o concerto especial da Banda Sinfônica Municipal em homenagem ao Dia das Mães. A entrada é gratuita, com a sugestão de doação de um litro de leite por pessoa, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Com o concerto, a Banda Sinfônica Municipal volta ao palco do Teatro Municipal, reaberto no último dia 7 após cerca de dois anos de reforma. O espaço recebeu investimento de R$ 5 milhões da Prefeitura de Bauru, com obras que incluíram climatização, novos equipamentos e melhorias estruturais em todo o prédio. Na oportunidade, também se apresentou.

Serviço

