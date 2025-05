Grupo Expressão Poética promove leitura dramática nesta quinta

O grupo Expressão Poética promove, nesta quinta-feira (15), às 19h30, a leitura dramática "Guerras aos dragões e atos de heroísmo - a palavra em cena". A adaptação do roteiro de Alandeson de Jesus Vidal será apresentada no auditório Helvécio Barros, localizado na avenida Nações Unidas, 8-9, nas dependências da Secretaria Municipal de Cultura.

O espetáculo contará com interpretação de libras e audiodescrição (AD). Além de Regina Ramos, também integram o elenco Majô Jandreice (César) e os poetas/interpretes do grupo Expressão Poética : Reginaldo Furtado (Emanuel), Kristinna Oliveira (Ricarda), Amanda Helena Gimeno (Maria) e Noah Leonardo (Francisco). Ao final do evento, será realizado um sarau da 19ª edição do Festival Internacional de Poesia Palabra en el mundo, que o Grupo Expressão Poética participa desde 2014.

A coordenação é de Ana Maria Barbosa Machado, a produção artística de Talita Neves e a sonoplastia de Giuseppe Olímpio.