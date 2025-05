'Abre a boca e feche os olhos!' ganha adaptação ao audiovisual

Criada em 2006 para o teatro, a personagem Emili agora ganha vida em uma série audiovisual com estreia marcada para esta quinta-feira (15), no YouTube da Cia. Camarim. Com apoio da Lei Paulo Gustavo, a produção mistura atores e bonecos para levar, de forma lúdica e acessível, mensagens sobre alimentação saudável e criatividade infantil.

"O teatro foi a nossa forma inicial de expressão e nos ensinou a observar e sentir em tempo real como as crianças se relacionam com as estórias. Essa experiência nos ajudou a criar diálogos dinâmicos e divertidos para o enredo da Emili, que vive uma aventura fantástica ao receber um tratamento inusitado para sua doença: se engolir para lutar contra o 'Grande Vírus'", explica Wan-Dick. O elemento fantástico, segundo o autor, abre espaço para a imaginação das crianças se conectarem com a protagonista e com as mensagens sobre alimentação e vida saudável.

Com a pandemia de Covid-19 e o cancelamento dos eventos presenciais, Wan-Dick trabalhou na adaptação de "Abre a boca e feche os olhos" em um conto literário, em 2020. Como se trata de uma temática atemporal, a adequação do roteiro para o livro buscou preservar os aspectos lúdicos que envolvem a aventura de Emili contra o 'Grande Vírus': a esperteza da menina em hackear o robô, sua coragem em aceitar o tratamento receitado pelo doutor e os aprendizados de bons hábitos para proteger sua saúde.

As ilustrações da obra, também feitas pelo líder da Camarim, partem do universo criado para o teatro e seguem o conceito de servir de apoio à leitura e ao imaginário. "São ilustrações feitas por um contador de estória, sem grandes detalhes, que funcionam como um trampolim para a imaginação", relata.