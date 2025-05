Agudos: contrato com prestadora é rescindido

A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) informou nesta terça-feira (13), por meio de nota, que está em processo de rescisão do contrato com a empresa que presta serviços de limpeza e de cozinha em prédios públicos municipais em razão de dificuldades financeiras enfrentadas pela prestadora e de problemas envolvendo o pagamento dos funcionários.

"Assuntos pendentes relacionados à extinção do contrato serão tratados e discutidos pelo setor jurídico do município visando assegurar a legalidade e interesses da administração pública", diz no comunicado. "A administração reforça seu compromisso com a transparência e a regularidade nos processos administrativos, garantindo o melhor atendimento à população".

De acordo com o Executivo, os salários de 2025 dos colaboradores da empresa estão em dia, mas existem pendências relativas à gestão anterior. O governo municipal não revelou quantos funcionários a prestadora possui e nem os valores devidos a eles e adiantou que irá contratar uma nova empresa para a execução dos serviços de limpeza e cozinha, sem detalhar a modalidade da contratação e valores.