Descarte irregular de lixo causa transtornos na rede de esgoto

A Águas de Jahu, concessionária do Grupo Águas do Brasil, informou que tem registrado aumento nos transtornos provocados pelo descarte irregular de resíduos nas redes de esgoto de Jaú (47 quilômetros de Bauru). Nas intervenções de limpeza, segundo a empresa, são encontrados latas de cerveja e refrigerante, garrafas Pet, roupas, brinquedos, gordura, entre outros materiais que não deveriam ser lançados na rede. O resultado são tubulações obstruídas, retorno de esgoto para as residências, mau cheiro e risco sanitário para a população.

Levantamento da concessionária mostra que es redes mais afetadas são as responsáveis por coletar e transportar o esgoto dos bairros Quinta da Colina, Residencial Bela Vista e Jardim Bela Vista (SBT). Para a gerente de Operações da Águas de Jahu, Thais Quevedo, o problema começa dentro de casa e pode ser evitado com atitudes simples no dia a dia.

"A rede de esgoto foi dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ou seja, resíduos líquidos do uso cotidiano. Quando resíduos e objetos diversos são descartados, a tubulação entope e causa o retorno do esgoto para as ruas e até para dentro das casas. Por isso, reforçamos a importância de que cada morador faça a sua parte", declara.