Fundação CASA: centros da região participam de etapa regional

Na quarta-feira (14), das 10h às 11h30, as partidas ocorrerão dentro do centro socioeducativo de Botucatu e contarão com a participação das equipes de Botucatu e do CASA João Paulo II (de Cerqueira César).

Nesta terça-feira (13), das 09h30 às 12h30, os jogos foram realizados na cidade de Bauru, na quadra poliesportiva do centro Nelson Mandela e contarão com a participação das equipes dos centros Bauru, Três Rios (de Iaras) e Nelson Mandela.

A final do torneio será realizada no dia 27/05, das 10h às 12h novamente na quadra poliesportiva do CASA Nelson Mandela. Nessa etapa, participarão as equipes selecionadas nos dias anteriores, que disputarão a chance de representarem essa região na fase Estadual do Torneio.

As partidas seguirão as regras específicas estabelecidas pela International Basketball Federation (FIBA) e pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, destaca a importância da promoção dos torneios de modalidades esportivas distintas. "O acesso ao esporte e o desenvolvimento físico saudável são direitos desses adolescentes, e os profissionais de Educação Física da Fundação CASA trabalham diferentes modalidades nos centros de atendimento, indo muito além do contato com o futebol.