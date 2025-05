Sinapro Talks: evento debate o futuro da propaganda

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo (Sinapro-SP), dando continuidade às ações que visam contribuir para o crescimento das agências e do mercado publicitário paulista, estreia neste dia 15 de maio, em Bauru, a primeira edição do Sinapro Talks, uma série de encontros com profissionais do setor para debater as principais tendências, inovações e desafios do universo da propaganda.

Com o tema 'Desvendando a Publicidade hoje - das leis às estratégias de gestão', esta primeira edição do evento, realizado em parceria com a agência House Criativa, apresentará os resultados mais recentes da pesquisa VanPro, importante termômetro dos negócios e da gestão das agências de publicidade. Também será debatida a saúde mental no ambiente de trabalho e as novas exigências da Norma Regulamentadora NR-1, atualizada em agosto de 2024.

A perspectiva é reunir profissionais de agências e da indústria da comunicação de Bauru e região, incluindo produtoras de vídeo e áudio, anunciantes e veículos de mídia. As conversas serão conduzidas por Patrícia Alexandre, diretora executiva do Sinapro-SP, e pela advogada Fabiana Robertoni, especialista em direito empresarial e direito do trabalho.