Apas anuncia qualificação para trabalhadores de supermercados

A proposta é ampliar as possibilidades de desenvolvimento de carreira para operadores de caixa, estoquistas, repositores e demais profissionais da linha de frente, capacitando-os para atuar em funções técnicas com alto valor agregado. "Operadores de caixa, estoquistas ou repositores, por exemplo, terão a oportunidade de se capacitar para se transformarem em bons açougueiros, padeiros, entre outros. Oferecer maior qualidade em cada serviço fortalece as conexões entre o setor supermercadista e os consumidores", destacou Erlon Ortega, presidente da Apas.

O anúncio foi formalizado com a assinatura de um termo de cooperação entre a Escola Apas e importantes parceiros da indústria, como as panificadoras Costa Lavos e MM Foods, além das referências em proteínas e fatiados, BRF e Friboi. Juntas, as instituições oferecerão cursos práticos focados em áreas fundamentais do varejo alimentar, como açougue, padaria e atendimento ao cliente.

"A carne bovina representa 80% das vendas do açougue, e com nossa história de mais de 70 anos, possuímos a expertise necessária para formar profissionais de excelência. Queremos certificar o maior número de açougueiros possível para contribuir diretamente com o fortalecimento do setor supermercadista", conta Renato Costa, presidente da Friboi.

"Como uma das maiores empresas globais de alimentos, a BRF tem uma responsabilidade em contribuir para o desenvolvimento do varejo alimentar brasileiro. Com essa iniciativa, queremos contribuir para que o mercado seja impulsionado, com mais qualificação de mão de obra, e para que os consumidores tenham uma experiência ainda melhor no ponto de venda. Estamos comprometidos em trazer soluções que ajudem a enfrentar esses desafios e, junto com a Apas, queremos promover iniciativas que ajudem a alavancar ainda mais o segmento.", afirma Manoel Martins, vice-presidente Comercial Brasil da BRF.

Para a Costa Lavos, participar desta iniciativa ao lado da APAS é uma oportunidade real de impactar positivamente a cadeia supermercadista por meio daquilo que sabemos fazer de melhor: panificação com qualidade, metodologia e integridade. Somos uma empresa familiar, com raízes profundas e valores que atravessam gerações. Acreditamos que conhecimento compartilhado transforma. Por isso, entregar capacitação com amor e excelência é parte do nosso propósito. Num mercado cada vez mais competitivo, queremos ser ponte para o aperfeiçoamento técnico e a valorização de quem está na linha de frente. Que essa parceria construa um varejo mais humano, mais preparado e mais forte."