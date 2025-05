38º 'COB' será aberto hoje na Faculdade de Odontologia da USP

São esperados em torno de 900 a 1.000 congressistas, sendo que o público de Bauru e região é a maioria, mas o evento vai contar com a presença de alunos de outras universidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná, além de profissionais e alunos estrangeiros da América Latina que fazem cursos em Bauru e região.

"Com relação ao tema deste ano, o foco é na importância da saúde como um todo. Isto porque a saúde bucal não está dissociada da saúde sistêmica, saúde é saúde e enfatizamos assim a importância do olhar para o cuidado odontológico neste cenário do bem-estar do corpo em geral", afirma a professora da FOB, Mariana Zangrando.

Neste ano, houve um recorde de trabalhos inscritos para apresentação oral e painel, mas além da programação científica de qualidade, o Congresso também terá momentos de lazer e diversão, com sorteios de vários brindes e espaços instagramáveis. Estará disponível um painel com os nomes de todos os inscritos e também uma cabine interativa para o registro deste momento.

Informações no site: https://www.even3.com.br/38-congresso-odontologico-de-bauru-522093/ ou com a coordenadora da Comissão de Secretaria, Maria Clara Tulio, no aplicativo WhatsApp (19) 98726-8810.