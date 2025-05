Governo de São Paulo chega a 938 escolas climatizadas

O governo do Estado de São Paulo atingiu a marca de 938 escolas climatizadas na rede estadual de ensino, com salas de aula e administração com ar-condicionado. O número representa um aumento de mais do que 100 vezes de escolas que eram totalmente climatizadas. No início da gestão, em janeiro de 2023, eram nove unidades de ensino.

O avanço é reflexo de um projeto inédito de climatização das escolas estaduais, que visa melhorar as condições de ensino e proporcionar ambientes mais confortáveis para alunos e professores.

"Com a climatização, estamos não só melhorando o conforto, mas também promovendo melhores condições de aprendizado para nossos jovens", afirmou Renato Feder, titular da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).