Saúde inicia campanha sobre higienização das mãos

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde e do Núcleo de Segurança do Paciente, deu início à campanha "Seja um Herói, Higienize as Mãos", na última semana. O Dia Mundial de Higienização das Mãos foi em 5 de maio. O projeto visa a conscientização sobre a importância da higienização das mãos, envolvendo tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes nos serviços de saúde.

As mãos são um importante veículo de transmissão de microrganismos, e sua lavagem adequada contribui para a prevenção de diversas doenças. A correta higienização das mãos dentro dos serviços de saúde é fundamental para a garantia da segurança do paciente.

Ao longo do ano, serão realizadas visitas em diversas unidades de saúde, com o objetivo de sensibilizar os profissionais e usuários do serviço sobre a importância da higiene das mãos, durante a assistência e cuidado do paciente. Serão feitas dinâmicas com as equipes de trabalho nos locais e pacientes ali presente.