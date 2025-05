Brasil precisa voltar a debater reformas, afirma Marcos Pontes

Na reta final do Arraiá Aéreo, tradicional evento idealizado pela Fundação AstroPontes, que será realizado nos dias 7 e 8 de junho, o senador bauruense Marcos Pontes (PL), idealizador do evento que acontece em junho, divide a agenda entre as demandas locais e as nacionais, protagonizadas no âmbito do Congresso Nacional.

Em entrevista ao JC concedida na sexta-feira (9), Pontes celebra o fato de que o Arraiá Aéreo se tornou mais do que um espetáculo aeronáutico - segundo ele, consolidou-se a proposta de aproximar ciência, tecnologia e cultura das famílias, com o objetivo de inspirar as novas gerações.

Já no cenário político, Pontes afirma que sua entrada no Poder Legislativo teve como motivação direta as dificuldades que enfrentava na pasta, sobretudo na tramitação de projetos e na obtenção de recursos.