É o fim da picada...

Impressionante a capacidade desse desgoverno petista em nos surpreender. Quando achamos que nada mais de ruim pode acontecer eles aparecem com mais um "abacaxi pérola".

Uma das "comandantes" do grupo, em entrevista, disse que o montante roubado dos pobres aposentados seria devolvido integralmente aos prejudicados. Agora vem o pior: como o valor recuperado, menos de 1% do total da fraude, vai ser insuficiente para isso, o restante vai sair dos cofres do Tesouro. Na prática, fomos roubados e nosso próprio dinheiro vai ser usado nessa restituição. Os responsáveis e seus "laranjas" por esse roubo, camuflado em "contribuição sindical" através de cobranças indevidas e sob os olhares complacentes do "pai dos pobres", devem ser presos, julgados e condenados, mas isso todos sabemos, não vai acontecer. Justiça, mais uma vez, vai fazer vista grossa e... livres, poderão usufruir desses 99% não recuperados.

Lula foi no mínimo irresponsável, para não dizer conivente. Em qualquer país desenvolvido isso seria considerado genocídio e, como tal, deveria ser tratado e punido. Ele que detém o "poder da caneta" e deve ser responsabilizado por nomear essas "raposas" que estão tomando conta do "galinheiro". Só que não, nesse pequeno "quintal" chamado Brasil, assim considerado pela esquerda, para eles tudo é possível, corruptos podem agir impunemente, fraudes contra aposentados, li citações fraudulentas ou "empréstimo consignado" com o nosso próprio dinheiro é "carrne de vaca" e normal, o importante para essa corja é o "quanto vão levar nessa".