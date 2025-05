Amor maior do que o de mãe existe? A boca não pensa, responde. Nenhum. Impossível maior. Sempre pronta, a mãe deixa a vida, pela vida do filho, se preciso for. Olhos vigilantes em cada minuto. A respiração no berço, o dente nascendo, o termômetro, o horário do remédio, o primeiro passinho, o início da escola, a roupa que combina, o frio, o calor, nada lhe passa despercebido.

Em semana de justas homenagens, poemas, velhos retratos, saudades infindas, frases superlativas, a vida inunda-se de amor. Tudo é agradecimento, ainda que impossível retribuir, na mesma medida, o amor recebido. Conta nunca quitada.

Acontece que a vida não gosta de olhar a vida por um lado só. Tristeza e mágoa no outro lado sempre haverá. Longe do festivo almoço, longe dos abraços, longe dos presentes, alguém estará chorando a velha ferida que, nessa data, reabre e dói muito mais. Não gosto da minha mãe. E muitos não gostam. É a vida, fazer o quê?