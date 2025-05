Entrelinhas

Além da correção sobre a nomeação da gerente do hospital municipal, que a administração atribuiu a um erro, o governo Suéllen Rosim (PSD) publicou nesta terça (13) novas nomeações na esteira da aprovação do novo organograma da Prefeitura de Bauru.

Evangelista Bortolucci foi nomeado assessor de gabinete da Secretaria da Fazenda. Olga Susana Coito será coordenadora de políticas públicas para proteção do patrimônio cultural na Secretaria de Saúde. Dimas Covolan, por sua vez, assume a coordenação de uma das administrações regionais. Já Priscila Medeiros vai à assessoria de gabinete na Cultura e Patrícia Dornella foi nomeada coordenadora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bruno Minozzi, enquanto isso, será coordenador na Secretaria de Infraestrutura, antiga Obras.

Pavimentação

O vereador Pastor Bira (Podemos) pediu que a Prefeitura de Bauru asfalte com urgência as ruas do bairro Ferradura Mirim. Em ofício à administração, afirmou que "a falta de asfalto prejudica os moradores e demais usuários do bairro, especialmente em períodos de chuva, quando as vias apresentam condições precárias, comprometendo a circulação de veículos e pedestres".