Criança receberá pensão após morte acidental do pai em Tabatinga

A 7.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo manteve decisão da 1.ª Vara Cível de Ibitinga (90 quilômetros de Bauru) que condenou um homem a indenizar uma criança que perdeu o pai após acidente com arma de fogo em Tabatinga, em março de 2020. Na ocasião, a menina - hoje com sete anos - tinha apenas dois anos.

A reparação, por danos morais, foi mantida em R$ 50 mil. Já a pensão mensal, fixada em 1/6 do salário mínimo vigente, deverá ser paga desde a data do óbito até a idade em que a autora completar 24 anos, concluir o ensino superior, se casar ou constituir união estável (o que ocorrer primeiro), de acordo com decisão do colegiado.

Segundo os autos, vítima e requerido, dono da arma, eram amigos. No dia dos fatos, ao mostrar o artefato ao amigo, pela janela de um carro, ocorreu um disparo acidental no abdômen do pai da autora, que faleceu. Na esfera criminal, o autor foi condenado à pena de um mês de detenção, no regime aberto, substituída por prestação pecuniária.