Polícia Civil prende suspeito de abastecer traficantes de Bauru

Na manhã desta terça-feira (13), como parte de investigações decorrentes de prisões de traficantes locais, policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, em Jaboticabal, um homem suspeito de abastecer o comércio de drogas bauruense. Com ele, foram apreendidos 160 quilos de maconha.

Segundo a especializada, a operação foi realizada em conjunto com policiais civis da Dise de Sertãozinho e equipe de investigações gerais de Jaboticabal, do Deinter 3. Após diversas apreensões de drogas em Bauru, a Dise identificou uma casa no bairro Boa Vista, em Jaboticabal, onde dois irmãos, de 22 e 30 anos, seriam os responsáveis por guardar os entorpecentes que abasteciam traficantes bauruenses.

Durante monitoramento, nesta terça, os investigadores flagraram quando um dos investigados saiu, tirou uma foto da fachada, ficou algum tempo mexendo no celular e entrou. Minutos depois, um motociclista passou pela via observando os imóveis, indicando ser a pessoa que havia recebido a imagem momentos antes, parou em frente ao endereço dos dois irmãos e recebeu uma sacola de um deles.