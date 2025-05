Jovem baleado na cabeça e na coluna aguarda vaga para internação

O jovem de 19 anos que foi atingido por um tiro na coluna e outro na parte de trás da cabeça, por volta das 7h30 desta segunda-feira (12), na quadra 4 da rua Carlos Eduardo Gomes, no Jardim Ivone, ainda aguarda vaga para internação. A vítima está há 24 horas na fila da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) do Estado de São Paulo.

Conforme o JCNET noticiou, os disparos ocorreram a 200 metros da Escola Municipal de Ensino Infantil Integral (Emeii) Valéria Dalva de Agostinho. O caso assustou moradores que saíam para trabalhar ou retornavam do serviço. Vizinhos, porém, não quiseram comentar sobre a ocorrência, registrada no plantão policial como tentativa de homicídio.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após solicitação da Polícia Militar (PM), uma equipe médica foi até o local, estabilizou a vítima e a encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mary Dota. Um projétil ficou alojado no crânio, na região da nuca, e o outro no final da coluna vertebral, no cóccix.