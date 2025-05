Divulgado resultado preliminar da PNAB

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou no Diário Oficial de sábado (10) os resultados preliminares de dois editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Foram publicados os resultados da fase de seleção do edital de Festivais e do edital de Subsídio para Espaços, Ambientes e Iniciativas Artístico-Culturais, seguindo a nota com os pareceres das comissões de avaliação. O prazo de recursos destes editais será até 14 de maio, e a classificação definitiva será divulgada após a fase de recursos e a aplicação das cotas identitárias.

Já os outros editais da PNAB estão em fase final de análise pelas comissões, com previsão de divulgação do resultado neste mês. Bauru recebeu no primeiro ciclo da PNAB o repasse do Ministério da Cultura no valor de R$ 2.435.301,49, e foram elaborados 5 editais para a contratação de projetos culturais e artísticos.